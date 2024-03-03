Казань, 3 марта, 2024, 21:59 — ИА Регнум. Международные «Игры будущего» доказали, что Россия занимает роль лидера в мировом спорте, заявил 3 марта вице-премьер Дмитрий Чернышенко на церемонии завершения соревнований в Казани.

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Он отметил, что за турниром следили зрители из более чем ста стран, а соревнования стали узнаваемым во всём мире брендом.

«Первые в истории «Игры будущего» состоялись. Россия придумала и провела турнир в новых видах спорта, формате «фиджитал» — технологический, вдохновляющий и очень зрелищный. Россия ещё раз доказала, что занимает лидирующую роль в глобальном спортивном сообществе», — сказал вице-премьер.

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История турнира только начинается, Россия передаёт эстафету следующим государствам, которые будут принимать эти соревнования, добавил Чернышенко.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля в Казани президент России Владимир Путиндал старт «Играм будущего». Выступая на церемонии открытия, президент назвал эти состязания даром России мировой спортивной семье. Закономерно, что идея объединить классический спорт и киберспорт зародилась именно в России, отметил Путин. Он назвал «Игры будущего» свободными от двойных стандартов, политической конъюнктуры и дискриминации.

Число просмотров «Игр будущего» достигло отметки в 2,2 миллиарда, сообщал Чернышенко 2 марта. Соревнования в формате фиджитал начали проводить в 63 странах мира, отметил вице-премьер. «Игры будущего» призваны вовлечь аудиторию как в традиционный спорт, так и в киберспорт, добавил он.