Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 3 марта, 2024, 21:40 — ИА Регнум. Второй день марафона «Знание. Первые» на Всемирном фестивале (ВФМ) молодёжи в Сириусе был посвящён вопросам многонациональности и единства, сообщила 3 марта ИА Регнум пресс-служба российского общества «Знание».

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Журналисты, государственные деятели, спортсмены, писатели и музыканты рассказали участникам фестиваля о культурном разнообразии, ценности суверенитета, жизни спортсменов и деятелей культуры и искусств в условиях санкций.

Большой интерес у участников ВМФ вызвала беседа с турецким актёром Бураком Озчивитом, известным по сериалам «Великолепный век», «Чёрная любовь», «Королёк — птичка певчая» и другим, отметила пресс-служба. Актёр рассказал о перспективах дружбы Турции и России, причинах популярности турецкого кино и путях достижения успеха. Он, в частности, отметил, что справляется со всеми трудностями благодаря поддержке своей жены и сыновей, отметив, что главное в жизни — это семья.

Также на ВФМ состоялась дискуссия, которую провела Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня». Среди собравшихся было много молодых журналистов, которые получили ответы на свои вопросы, в частности, о том, что важнее — практика или получение образования, и узнали, как интервьюеру расположить к себе гостя во время эфира.

В павильоне «Нижний Новгород» выступили сестры Дина и Арина Аверины, многократные чемпионки мира по художественной гимнастике. Они рассказали о своём спортивном пути и причинах завершения карьеры. Аверины отметили, что не бросают спорт и настроены помогать открывать юные таланты по всей стране.

В павильоне «Казань» перед зрителями выступили писатель, продюсер Олег Рой, первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров и президент Всероссийской федерации фиджитал спорта, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный. Они рассказали участникам ВФМ об этапах подготовки первого в истории планеты чемпионата на стыке реального и виртуального миров — «Игры будущего».

В павильоне «Ямал» блогер, телеведущий, чемпион России по боевым искусствам Саша Стоун (Александр Зарубин) рассказал участникам ВФМ о способах привлечения аудитории, создания интересного и полезного контента. Блогер и певец Ваня Дмитриенко выступил с лекцией на тему «Звёздный путь: как поставить себе цель и достичь её».

Блогер, член Общественной палаты РФ Дмитрий Пучков обсудил с участниками фестивалявопросы отношения к капитализму, тему патриотизма и способы борьбы с влиянием западной культуры. Он напомнил, что сейчас СМИ США контролируют почти весь мир, однако благодаря интернету люди имеют возможность узнать, что происходит в мире на самом деле.

В павильоне «Москва» руководитель Центра G. O. R. K. I. СПбГУ, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала о давлении санкций на научное, культурное, спортивное сообщество и объяснила, почему санкционная политика в отношении России провалилась.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 2 марта дал официальный старт Всемирному фестивалю молодёжи. Видеообращение главы государства к участникам стало финалом шоу в международном моле «Арт. Молодость», в который на время фестиваля превратился Дворец спорта «Большой».

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В рамках фестиваля состоится более 800 мероприятий. Участие в ВФМ принимают 20 тысяч человек из 190 стран мира, в том числе тысяча школьников из 78 стран. Своим опытом с участниками фестиваля поделятся 1500 спикеров.