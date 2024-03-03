Киев, 3 марта, 2024, 21:05 — ИА Регнум. Глава украинской энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко в интервью Financial Times допустил поражение Украины в «энергетической войне» с Россией, если США и далее будут затягивать поставки помощи Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Есть риск, что мы можем начать проигрывать только потому, что обещанное (помощь со стороны США — прим. ред.) не было выполнено», — сказал он.

Тимченко заявил о необходимости еженедельно восстанавливать энергетические объекты на Украине. По его словам, ранее Киев был более подготовлен к защите энергетической инфраструктуры, однако в последние недели «всё больше дронов и больше ракет достигают своих целей».

«Ощущение того, что мы становимся еще более незащищёнными, сильно подрывает нашу уверенность», — подчеркнул глава ДТЭК.

Как передавало ИА Регнум, США приостановили программу помощи Киеву в 2024 году из-за того, что нижняя палата американского Конгресса отказалась согласовать выделение новых средств Украине. 20 февраля помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан очередной раз призвал конгрессменов одобрить законопроект о дополнительном финансировании Киева. Он заявил, что у администрации США нет никаких запасов средств на этот случай.

Президент США Джозеф Байден, в свою очередь, подчеркнул, что киевский режим сталкивается с катастрофическими последствиями из-за того, что Конгресс США не одобрил выделение дополнительной военной помощи ВСУ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что западная помощь Украине не изменит реальный ход СВО. По его словам, поставки вооружений для ВСУ только истощат ресурсы стран, которые будут этим заниматься, и увеличат страдания жителей Украины.