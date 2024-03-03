Херсон, 3 марта, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Целью операции ВСУ на Тендровской косе, в результате пресечения которой погибли до 25 военных киевской армии, была установка флага и видеозапись этой процедуры, сообщил 3 марта губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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В своём Telegram-канале губернатор рассказал об обстановке на херсонском направлении в минувшую неделю.

«Противник провёл ряд демонстрационных действий, самым ярким из которых была провалившаяся попытка высадки крупной группы диверсантов на Тендровской косе в Херсонской области. По данным наших военных, главной задачей этого «десанта» была установка флага под видеозапись для получения медийного эффекта», — написал Сальдо.

Ранее проанонсированное Киевом так называемое «наступление в районе Чёрного моря» сводится к локальным и демонстрационным действиям, но вместе с тем инициатива в их проведении остаётся за ВСУ, а потому российским военным следует быть готовым к новым провокациям и нападениям, добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал об уничтожении диверсионной группы 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины при попытке высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы на юге Херсонской области. Потери противника составили до 25 военнослужащих.

В Киеве признали ликвидацию элитного отряда ВСУ, не назвав точного количества погибших. Позднее издание «Страна. ua» со ссылкой на военнослужащих ВСУ сообщила, что неудачная попытка высадки на Тендровской косе привела к гораздо большим потерям среди спецназовцев, чем думают в России.