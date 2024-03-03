Москва, 3 марта, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту международного словаря жестовых языков Spread The Sign, следует из базы данных ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

На сайте ведомства при соответствующем запросе сообщается, что доступ к spreadthesign.com ограничен. Дата и основание решения блокировки надзорное ведомство не приводит.

Spread The Sign был создан в 2006 году. Портал насчитывает более 400 тысяч жестов на 44 языках мира, включая русский.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Роскомнадзоре напомнили, что с 1 марта 2024 года в РФ вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов. В ведомстве также отметили, что в стране уже находятся под запретом средства обхода блокировок к противоправному контенту.

До этого, 27 февраля, Роскомнадзор заблокировал доступ к сообществу онлайн-сервиса цифрового распространения компьютерных игр и программ Steam. Однако в этот же день позже ведомство сообщило, что исключило одну из страниц сообщества Steam из Единого реестра запрещённой информации в связи с удалением противоправного контента.

Как пояснили в ведомстве, одна из страниц сообщества Steam была внесена в единый реестр запрещённой информации на основании решения МВД за распространение информации о способах изготовления наркотических средств. В адрес владельца сайта также было направлено требование удалить противоправный контент.

Однако отмечалось, что в списке сайтов, доступ к которым ограничен, steamcommunity.com отсутствовал.

Сообщество содержит фанатский и официальный контент для всех игр и программ в Steam. В случае блокировки российские пользователи могли потерять доступ к страницам профилей, спискам друзей, обсуждениям, мастерской и торговой площадке.