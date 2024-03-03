Эр-Рияд, 3 марта, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Саудовская Аравия приняла решение о продлении дополнительного добровольного сокращения добычи нефти на второй квартал 2024 года, сообщило 3 марта Саудовское агентство печати, ссылаясь на источник в Минэнерго королевства.

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В сообщении отмечается, что такое решение Эр-Рияд принял по согласованию с некоторыми странами-участницами ОПЕК+. Таким образом, до конца июня 2024 года добыча в королевстве составит примерно 9 млн баррелей в сутки.

Ранее аналогичное решение принял и Кувейт. Как уточняет агентство KUNA, ссылаясь на министра нефти Кувейта Имада аль-Атики, сокращение добычи нефти в стране будет продлено до конца второго квартала 2024 годал. Кувейт стал первой страной из ОПЕК+, которая решила продлить меры по сокращению нефтедобычи.

Кроме того, 3 марта вице-премьер Александр Новак также сообщил, что Россия в координации с некоторыми странами ОПЕК+ во втором квартале 2024 года сократит добычу и поставки нефти на 471 тыс. баррелей в сутки.

Как передавало ИА Регнум, 30 ноября страны организации ОПЕК+ достигли предварительного соглашения о новом сокращении добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки. В этот же день Новак заявил, что Россия полностью подтверждает полную приверженность договорённостям по добровольному дополнительному сокращению экспорта нефти и нефтепродуктов на 500 тыс. баррелей в сутки (300 тыс. баррелей нефти и 200 тыс. баррелей нефтепродуктов), начиная с января 2024 года.