Посёлок городского типа Тёткино, Курская область, 3 марта, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Посёлок Тёткино в Глушковском районе Курской области атаковал БПЛА украинских формирований. В результате удара пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Посёлок Тёткино Глушковского района был атакован украинским БПЛА. Пострадавших нет. Повреждён один легковой автомобиль. Собственнику обязательно окажем помощь», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 29 февраля над Курской областью был уничтожен вражеский беспилотник самолётного типа. В Минобороны РФ уточнили, украинский БПЛА был обнаружен около 22:00 мск при попытке совершить террористическую атаку.

В этот день на территории Курска и Курского района объявили ракетную опасность. В МЧС рекомендовали жителям укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — в коридоре, ванной или кладовой, а находящимся на улице — зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.