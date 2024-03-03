Берлин, 3 марта, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Говорить о кадровых последствиях утечки разговора немецких военных, в котором обсуждались возможные удары по Крымскому мосту, до завершения расследования рано. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время выступления с докладом.

Global Look Press

Глава минобороны ФРГ призвал дождаться результатов расследования утечки.

«Пока нет окончательных результатов. Рассчитываю на то, что они появятся в течение первых дней следующей недели», — отметил он.

При этом Писториус подчеркнул, что в разговоре немецких военных об ударах по Крымскому мосту не шла речь о конкретном планировании.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта полную аудиозапись и текстовую расшифровку разговора высокопоставленных немецких офицеров, в котором те обсуждали организацию возможной ракетной атаки на Крымский мост, опубликовала российский журналист, главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Разговор датируется 19 февраля 2024 года. Согласно записи, они обсуждали возможность удара по мосту немецкими дальнобойными ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale. Один из офицеров заявил, что эти ракеты при условии их поставки на Украину, согласовать которую пока отказывается канцлеру Олафу Шольцу, будут готовы к применению через восемь месяцев.

Канцлер ФРГ 2 марта пообещал быстро разъяснить и расследовать ситуацию. Он назвал случившееся серьёзной проблемой и заверил в тщательном и быстром расследовании инцидента. Министерство обороны Германии, в свою очередь, утверждает, что разговор немецких военных был перехвачен.

Разговор датируется 19 февраля 2024 года. Согласно записи, они обсуждали возможность удара по мосту немецкими дальнобойными ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale. Один из офицеров заявил, что эти ракеты при условии их поставки на Украину, согласовать которую пока отказывается Шольц, будут готовы к применению через восемь месяцев.

Комментарии от властей Германии относительно аудиозаписи беседы офицеров либо публикуются в СМИ анонимно, либо носят разнонаправленный характер, отметила 2 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Такая ситуация говорит о том, что в Германии элиты не несут ответственности перед народом и не имеют с ним обратной связи, а страной управляет неведомая гражданам и никем не выбиравшаяся сила внутри госаппарата, отметила она.

По словам депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Рюдигера Лукассена, запись разговора немецких военных наносит значительный ущерб безопасности Германии.

Вместе с тем депутат подчеркнул, что перехват записи стал провалом службы военной контрразведки Германии, так как она не смогла обеспечить защиту разговора высокопоставленных военных, а также не обучила их обращаться с конфиденциальной информацией.

По его словам, данный разговор Россия оценивает как «путь Германии к войне», при этом военные в перехваченной беседе напрямую противодействовали усилиям Берлина по предотвращению прямого участия страны в военном конфликте на Украине.

Лукассен подчеркнул, что перехват разговора показал, что Писториус не контролирует своё ведомство.

Более того, Лукассен сообщил, что «Альтернатива для Германии» запросила информацию у минобороны по вопросу перехвата записи и допускает созыв экстренного заседания парламентского комитета по обороне.