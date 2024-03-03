Москва, 3 марта, 2024, 19:13 — ИА Регнум. В матче Российской премьер-лиги (РПЛ), который состоялся 3 марта на «ВТБ Арене», московское «Динамо» обыграло столичный «Локомотив».

РИА Новости/Александр Вильф

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте. После прохода Хорхе Карраскаль отдал передачу на Бителло, который точно пробил в дальний угол. После перерыва «Динамо» сумело отличиться во второй раз. Константин Тюкавин нашёл точной передачей Дениса Макарова, который отправил мяч точно в угол.

В конце матча за «Локомотив» отличился Рифат Жемалетдинов, который на 84-й минуте игры сумел отыграть один мяч.

Как передавало ИА Регнум, 3 марта также состоялся матч между «Пари Нижний Новгород» и воронежским «Факелом». Встреча закончилась вничью. На 23-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов. Футболисты «Пари НН» смогли отыграться на 64-й минуте, отличился защитник Кирилл Гоцук.

2 марта «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в матче 19-го тура РПЛ, который прошёл в Санкт-Петербурге. Во время игры главный арбитр Сергей Карасёв показал Семаку жёлтую карточку. Кроме того, футболисты каждой из команд получили по четыре жёлтые карточки.

Также 2 марта московский ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» со счётом 1:1. Игроки «Оренбурга» смогли отыграться в добавленное время, на четвёртой компенсированной минуте благодаря голу защитника Матиаса Переса.