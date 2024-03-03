Эль-Кувейт, 3 марта, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Власти Кувейта решили продлить на второй квартал дополнительное добровольное сокращение нефтедобычи. Об этом сообщает новостное агентство KUNA со ссылкой на министра нефти Кувейта Имада аль-Атики.

(сс) Charlie Riedel

Отмечается, что продление сокращения прошло в рамках договорённостей нескольких стран ОПЕК+ в ноябре прошлого года. Тогда Кувейт обязался в течении первого квартала сократить добычу нефти на 135 тыс. баррелей в сутки. На сегодня Кувейт стал первой страной из ОПЕК+, которая решила продлить меры по сокращению нефтедобычи.

Как передавало ИА Регнум, 3 марта вице-премьер Александр Новактакже сообщил, что Россия в координации с некоторыми странами ОПЕК+ во втором квартале 2024 года сократит добычу и поставки нефти на 471 тыс. баррелей в сутки.

В апреле сокращение добычи нефти составит 350 тыс. баррелей в сутки, экспорт — 121 тыс. баррелей в сутки, отметил вице-премьер. В мае показатели составят 400 тыс. баррелей и 71 тыс. баррелей соответственно, а в июне сокращение добычи составит 471 тыс. баррелей в сутки, сказал он.

Сокращение экспорта будет произведено исходя из средних уровней экспорта за май–июнь 2023 года, пояснил Новак. В дальнейшем РФ планирует постепенно восстановить дополнительные объёмы сокращений добычи нефти и экспорта в рамках ОПЕК+ в зависимости от рыночных условий, добавил он.

30 ноября страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 1 млн баррелей в сутки. Как сообщило агентство Reuters, ОПЕК+ достигла предварительного соглашения о дополнительном сокращении добычи нефти.