Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 3 марта, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Попытки Запада вмешаться в предстоящие выборы президента России могут изменить их результат лишь на 1%. Такую оценку дала бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на полях Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ).

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Может быть, на один процент. Отталкиваясь от моих догадок, от того, что я вижу, что мне говорят люди», — приводит слова Кнайсль «РИА Новости».

По её словам, западные страны пытаются повлиять на проведение и исход выборов президента в России в том числе с помощью россиян за рубежом.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе заседания комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России отметила, что Россия будет жёстко пресекать любые попытки Запада вмешаться в выборы президента, которые пройдут в марте.

По словам Захаровой, западные страны будут использовать социальные сети и платформы, чтобы пытаться повлиять на выборы президента.

Экономики Запада находятся в кризисном состоянии, напомнила представитель МИД, отметив, что на фоне этого, по её мнению, конечной целью вмешательства во внутренние дела России являются её природные и человеческие ресурсы.

Ранее 8 февраля в Минюсте заявили об участии лиц, признанных иноагентами, в работе штабов кандидатов на должность президента России. Отмечалось, что эти лица призвали бойкотировать выборы или признать их нелегитимными.

Ранее в этот же день председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что в преддверии выборов нарастает поток желающих помешать избирательному процессу и идёт массовая рассылка лживых сообщений от её имени. Она уточнила, что в отношении членов избиркомов разного уровня почти каждый день применяют грязные технологии.

Выборы президента России в 2024 году состоятся 17 марта. Проголосовать на них можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование будет проходить в период с 25 февраля по 14 марта. При этом дистанционное электронное голосование на выборах президента в марте 2024 года пройдёт в 29 регионах России.

Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В его поддержку собрано не 300–315 тыс. подписей, как нужно по закону, а в десять раз больше.