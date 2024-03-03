Москва, 3 марта, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Российская фигуристка Камила Валиева в интервью для документального фильма японского канала NHK «Исповедь Валиевой» заявила, что не нарушала антидопинговые правила сознательно.

Александр Вильф/РИА Новости Камила Валиева

«Со своей стороны могу сказать, что я не принимала допинг сознательно. Мы проходим курсы РУСАДА (Российского антидопингового агентства — прим. ред.), я старалась максимально следовать правилам», — сказала она.

17-летняя спортсменка призналась, что ехала на Олимпийские игры и настраивала себя на прекрасный праздник спорта.

«И ты приехал и, к сожалению, получил другие эмоции и другое отношение», — отметила Валиева.

Как передавало ИА Регнум, Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января объявил о дисквалификации Камилы Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Он также аннулировал все достижения фигуристки с 25 декабря 2021 года. Россиянку лишили золотой медали командного турнира Олимпийских игр 2022 года, после чего сборная России получила бронзу командного соревнования, золото досталось американцам, а серебро — японцам.

В крови фигуристки обнаружили антиангинальный препарат триметазидин. При этом спортсменку оповестили о положительной допинг-пробе с нарушениями.

CAS 7 февраля опубликовал объяснения Валиевой о том, как триметазидин попал в её организм. Она заявила, что вещество попало с клубничным десертом, который её дедушка приготовил на доске, где до этого измельчал свои лекарства. Комиссия не приняла этого заявления.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такое решение политизированным. Он подчеркнул, что Москва с этим не согласна. В МИД России назвали решение CAS по Валиевой вопиющим примером политизации спорта и нечистоплотной конкуренции.