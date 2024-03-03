Москва, 3 марта, 2024, 18:34 — ИА Регнум. В Московской неделе моды примет участие дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли. Она продемонстрирует наряды модного дома Maison Esve в Манеже, сообщила пресс-служба МНМ.

Екатерина Чеснокова / РИА Новости

«В рамках недели моды примет участие дочь Орнеллы Мути Найке Ривелли, она станет моделью на показе Maison Esve 4 марта в 17.00, в ЦВЗ Манеж», — цитирует сообщение пресс-службы «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, первую Московскую неделю моды в июне 2022 года посетили свыше 1,6 млн человек.

Более 450 модельеров из разных регионов России представили свыше 3 тыс. моделей одежды. Показы мод проходили в парке «Зарядье», на ВДНХ, Тверской площади и других площадках Москвы.

На профессиональном шоуруме были заключены сделки более чем на 60 млн рублей. Для посетителей работали четыре магазина, в которых все желающие могли приобрести дизайнерскую одежду, обувь и аксессуары.