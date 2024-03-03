Киев, 3 марта, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Правительство Украины выделило более $34 млн на строительство фортификационных сооружений в подконтрольных Киеву районах Запорожской области, сообщил глава подчинённой киевским властям областной администрации Иван Фёдоров в своём Telegram-канале.

Ximena Borrazas/Global Look Press

«Кабмин выделил рекордные 1,3 млрд гривен (более $34 млн) на строительство фортификационных сооружений на запорожском направлении», — написал он, добавив, что работы ведутся круглосуточно и будут выполнены в кратчайшие сроки.

Где именно возводятся укрепления, Фёдоров не сообщил.

Как передавало ИА Регнум, ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов информировал, что в Запорожской области в Работино идут ожесточенные бои высокой интенсивности со встречными атаками. Инициатива находится в руках наших военных, которые штурмуют опорные пункты противника, уточнил он.

В этот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что Вооружённые силы (ВС) России отразили атаку штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ. Днём ранее, по данным российского военного ведомства, российские десантники провели успешный штурм опорных пунктов ВСУ у села Вербового в Запорожской области и захватили пленных.

В районах сёл Работино и Вербовое идут ожесточённые бои. Главком ВСУ Александр Сырский, побывавший на линии фронта, назвал сложной обстановку на запорожском и авдеевском направлениях и обвинил отдельных командиров в провалах. По его словам, некоторые их них недостаточно владели обстановкой.