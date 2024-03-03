Москва, 3 марта, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Россия во втором квартале 2024 года сократит добычу и поставки нефти на 471 тыс. баррелей в сутки, сообщил 3 марта вице-премьер Александр Новак.

РИА Новости / Максим Богодвид

В апреле сокращение добычи нефти составит 350 тыс. баррелей в сутки, экспорт — 121 тыс. баррелей в сутки, отметил вице-премьер. В мае показатели составят 400 тыс. баррелей и 71 тыс. баррелей соответственно, а в июне сокращение добычи составит 471 тыс. баррелей в сутки, сказал он.

Сокращение экспорта будет произведено исходя из средних уровней экспорта за май–июнь 2023 года, пояснил Новак.

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