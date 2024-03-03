Рига, 3 марта, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Россия является главной причиной, по которой сегодня существует Североатлантический альянс (НАТО). Такое мнение высказал президент Латвии Эдагрс Ринкевичс в соцсети X (бывшая Twitter).

Global Look Press

Перед этим американский миллиардер Илон Маск согласился с тем, что НАТО должно было самораспуститься после распада Советского Союза.

«Дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО было основано, существует и будет существовать — это Россия и другие враги свободного мира», — написал глава Латвии.

Как передавало ИА Регнум, предприниматель Дэвид Сакс написал, что НАТО, вместо того чтобы распуститься после развала СССР, выбрал политику расширения блока, из-за чего новая цель создавала враждебность, необходимую для определения её существования.

Маск согласился с Саксом и добавил, что НАТО должно самораспуститься после того, как главная «причина создания» альянса Организация Варшавского договора (ОВД) перестала существовать.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что руководители НАТО обещали не расширять границы военного блока на восток, но эти слова оказались беззастенчивым враньём. Руководители НАТО уже не скрывают агрессивного характера деятельности военного блока, а в официальных документах США прямо закреплены претензии Вашингтона на глобальное превосходство, отмечал Путин.

Вместе с тем глава государства подчёркивал, что у России нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что для этого нет никаких резонов ― ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного. По его словам, страны НАТО сами искусственно создают проблемы, потому что не хотят иметь в лице России конкурента.