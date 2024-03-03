Геническ, Херсонская область, 3 марта, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Оба этапа досрочного голосования на выборах президента России в Херсонской области успешно завершились. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Сегодня, 3 марта, в Херсонской области завершилось досрочное голосование для избирателей, которые проживают в населённых пунктах на линии боевого соприкосновения, а также в населённых пунктах, транспортное сообщение с которыми затруднено либо отсутствует полностью», — рассказала она журналистам.

Глава избиркома напомнила, что досрочное голосование в регионе проходило на 172 избирательных участках.

«Несмотря на все провокации со стороны Украины досрочное голосование прошло в штатном режиме, без нарушений и жалоб от наших избирателей», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, досрочное голосование на выборах президента России в Херсонской области стартовало 27 февраля. Оно длилось шесть дней и было разделено на два этапа. В первом избиратели голосовали участках в Алёшкинском, Верхнерогачикском, Горностаевском, Геническом, Каланчакском, Новотроицком муниципальных округах, а также в городском округе Новая Каховка.

Во втором — жители Каховского, Великолепетихского, Ивановского, Нижнесерогозского, Чаплынского, Скадовского, Голопристанского муниципальнвх округов.

При этом применялись несколько форм голосования: в помещении, вне помещения, на придомовых территориях, а также голосование методом подомового обхода домовладений.