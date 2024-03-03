Москва, 3 марта, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Народный артист России Филипп Киркоров 3 марта опубликовал в соцсетях новый трек певицы Аллы Пугачёвой под названием «Не беспокойся за меня», поблагодарив её за потрясающую песню.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Алла Пугачёва

«Весна всегда в твоей душе, в твоём сердце, в твоём творчестве. Спасибо за такую новую потрясающую песню в канун твоего юбилея», — написал Киркоров в своём блоге в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Артист также выложил видеоряд с совместными выступлениями с Пугачёвой и поблагодарил её за проникновенный текст.

«Не беспокойся за меня, я готова к любой судьбе… не беспокойся, я не брошусь камнем вниз… Не беспокойся… Я живу на бис!», — процитировал Киркоров строки из новой песни певицы.

Как передавало ИА Регнум, после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года Пугачёва вместе с супругом шоуменом Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) уехали из России в Израиль. В октябре 2022 года она высказалась о критикующих её людях фразой «были холопами, а стали рабами».

В декабре 2023 года Пугачёва назвала отъезд из России «голожопингом». А в феврале 2024 года стало известно, что она выпустит новый альбом под названием «P.S.».

Филипп Киркоров ранее попал в скандал из-за посещения «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Вечеринка с дресс-кодом, требовавшим частичного обнажения, прошла в клубе «Мутабор» в Москве в декабре 2023 года и вызвала волну возмущения. Мероприятие Ивлеевой посетили Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан и другие известные персоны.

После скандала некоторые из участников публично раскаялись и отправились в гуманитарные поездки по республикам Донбасса. Так, Киркоров в феврале посетил городскую больницу № 2 в Горловке (ДНР), привёз подарки раненым и выступил с речью перед пациентами и сотрудниками больницы.