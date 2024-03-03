Берлин, 3 марта, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы России эффективно применяют тяжёлые снаряды ФАБ-500 и уничтожают позиции ВСУ. Об этом говорится в репортаже немецкого журналиста Юлиана Репке в для Bild.

РИА Новости

«Кратер может быть несколько метров глубиной. После удара такой бомбы по позиции ВСУ, от позиции ничего не остается. Это большое преимущество (ВС РФ. — Прим. ред.)», — сказал журналист, отметив, что, помимо ФАБ-500, залогом успеха России стало господство в воздухе.

Репка задался вопросом, «откуда у русских» эти виды вооружения, назвав это «большой тайной» для всех.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на бойцов ВСУ сообщил, что российские войска постоянно штурмуют позиции украинской армии на линии фронта и при этом используют множество видов вооружений.

Он также заявил, что теперь армия России беспрерывно атакует позиции ВСУ и обстреливает их большим количеством артиллерийских боеприпасов.

Вместе с тем британский эксперт Александр Меркурис 22 февраля заявил, что армия России разбила группировку ВСУ около села Победа в ДНР с помощью авиабомб ФАБ-500 и артиллерийских ударов. По словам эксперта, ему сложно представить, как украинская армия смогла бы при этом удерживать позиции.