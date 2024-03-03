Москва, 3 марта, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Радулов дисквалифицирован на один матч Кубка Гагарина. Такое решение 3 марта принял спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Алексей Филиппов/РИА Новости Александр Радулов

«Оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Ак Барса» Александра Радулова по п.1.3.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сообщила пресс-служба КХЛ.

Таким образом, Радулов пропустит третий матч серии плей-офф с екатеринбургским «Автомобилистом», который пройдёт в Екатеринбурге 4 марта. Первые два матча серии выиграл «Автомобилист» — со счётом 2:1 и 4:0.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта Радулов был удалён до конца матча с «Автомобилистом». Он получил матч-штраф в первом периоде за удар плечом в голову защитнику екатеринбургской команды Кириллу Воробьёву.