Вашингтон, 3 марта, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Часть американских избирателей, отдавших голоса за Джо Байдена на президентских выборах в 2020 году, теперь поддерживает его потенциального соперника Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса The New York Times и Сиенского колледжа, опубликованные 2 марта.

(сс) Drew Angerer

Исследование показало, что за Трампа готовы голосовать 97% опрошенных избирателей, поддержавших его четыре года назад. В лагерь Байдена перешло совсем небольшое количество американцев.

Вместе с тем снова голосовать за Байдена готовы 83% его прошлых сторонников, а 10% из тех, кто поддержал его на предыдущих выборах, хотят голосовать за Трампа.

По данным издания, на текущий момент Байдена поддерживают 43% респондентов из числа зарегистрированных избирателей, а Трампа — 48%.

Среди мужчин сторонников Трампа больше, чем сторонников Байдена — 49% против 40%. Женщины симпатизируют Трампу и Байдену в одинаковой степени — по 46%.

Байдена, как следует из данных опроса, больше поддерживают молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет и те, кому больше 65. Избирателям Трампа в основном от 30 до 64 лет.

Как сообщало ИА Регнум, ряд американских СМИ предрёк республиканцу Трампу победу на собрании однопартийцев (кокусах) в штате Айдахо с результатом около 85% голосов. Предварительные выборы Республиканской партии в штате Мичиган он выиграл, набрав около 98% голосов.