Вашингтон, 3 марта, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Россия имеет право ответить НАТО после того, как канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил присутствие британских подразделений на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Алексей Куденко/РИА Новости Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал»

«Шольц признал, что британцы уже там, на земле, управляют оружием, наносящим удары. Они фактически участвуют в акте войны против России: Запад, США, Англия и Германия», — сказал он.

По его мнению, у России есть все возможные основания, чтобы нанести ответный удар по военным базам противника. При этом Джонсон уточнил, что у НАТО нет достаточной военной мощи, чтобы нанести поражение РФ, однако военный блок в конфликте на Украине заходит уже слишком далеко.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля Шольц в очередной раз выступил против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Он объяснил свой отказ опасениями, что ФРГ будет втянута в конфликт. При этом он сослался на опыт Великобритании и Франции, ранее передавших ракеты большой дальности. По словам немецкого канцлера, в таком случае Германия вслед за Великобританией станет «совоюющей стороной».

После данного признания, как сообщалось в The Telegraph, Шольца обвинили в вопиющем раскрытии разведданных по Украине. Как отметил старший депутат от бывшей правящей партии Ангелы Меркель ХДС Норберт Рёттген, заявление канцлера насчёт предполагаемого участия Франции и Великобритании в запуске крылатых ракет большой дальности на Украине совершенно безответственно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, констатировал, что Великобритания помогает Украине, в том числе людьми и предоставлением разведанных, а потому фактически напрямую вовлечена в украинский конфликт.