Магнитогорск, Челябинская область, 3 марта, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Хабаровский «Амур» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:2.

Александр Кряжев/РИА Новости

В составе «Амура» шайбы забросили нападающие Александр Хохлачёв, Дмитрий Шевченко и Егор Коршков. У «Металлурга» точными бросками отметились форварды Игорь Гераськин и Люк Джонсон.

В первом матче «Металлург» победил со счётом 2:1. Таким образом, счёт в серии сравнялся — 1:1.

Как сообщало ИА Регнум, омский «Авангард» одержал победу над тольяттинской «Ладой» во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2. В первом матче «Авангард» также победил со счётом 5:1. Таким образом, счёт в серии стал 2:0 в пользу омского клуба.

2 марта уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над челябинским «Трактором» во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счётом 4:1. На сегодняшний день счёт в серии равный — 1:1.