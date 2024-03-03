Москва, 3 марта, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Спортсмены из России будут допущены на «Олимпийские игры на стероидах» без каких-либо ограничений, сообщил президент проекта Арон Д’Соуза.

Andrey Arkusha/Global Look Press

«Все спортсмены на «Улучшенных играх» будут соревноваться как отдельные лица, а не как представители государств. К соревнованиям приглашаются спортсмены из всех стран», — передаёт слова президента проекта ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля сооснователь компании PayPal, американский миллиардер немецкого происхождения Питер Тиль объявил о поддержке олимпийских игр, на которых будут активно поощрять спортсменов к использованию препаратов, повышающих производительность.

Соревнования получили название «Олимпиада на стероидах» (Enhanced Games).

В программе будущих игр, которые будут проводиться раз в год на уже существующих площадках, предполагается всего пять видов спорта: гимнастика, плавание, тяжелая и лёгкая атлетика, а также единоборства. В каком городе пройдёт олимпиада — не уточняется.

По словам Тиля, для улучшения результатов спортсменам будет разрешено использовать любые вещества.

По информации издания, на конец января порядка 900 спортсменов высказали интерес к таким играм.

Вместе с тем 8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что российские и белорусские атлеты смогут принять участие в Олимпиаде, которая пройдёт в Париже в августе, при соблюдении ряда критериев. В частности, им нельзя участвовать в какой-либо деятельности, связанной с флагом, гимном и какими-либо символами России или Белоруссии. Выступать атлеты будут в нейтральном статусе.

Позже, 29 февраля, в МОК уточнили, что новых требований к российским атлетам не будет, все рекомендации по допуску к летней Олимпиаде в Париже были изложены в декабре прошлого года.

В свою очередь, помощник президента РФ Игорь Левитин 25 февраля сообщил, что президент России Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России сформировать предложения по участию россиян в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Помощник президента подчеркнул, что уже идут отборочные соревнования и необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях они будут участвовать в Олимпиаде.

Перед этим, 21 января, Путин заявил, что отношение комитета к атлетам из России является этнической дискриминацией. Позднее он также отметил, что олимпийские соревнования без россиян становятся ущербными и неинтересными. В феврале Путин заявил, что спорт должен быть вне всякой политики и сближать людей.