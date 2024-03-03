Москва, 3 марта, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Живущая в РФ экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль не намерена обращаться за получением российского гражданства, поскольку считает недопустимым иметь два гражданства одновременно. Об этом она заявила 3 марта в интервью ТАСС.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Карин Кнайсль

Права и обязанности, которые даёт гражданство, должны быть связаны только с одной страной, и прежде, чем запрашивать гражданство России, Кнайсль было бы необходимо отказаться от гражданства Австрии, чего она сейчас делать не намерена, объяснила политик.

«Гражданство нельзя просто так взять и поменять. И если я это сделаю, то мне нужно будет выбрать какое-то одно гражданство. Может, я слишком консервативна, но иметь сразу два — это как жить в полигамии и быть замужем за двумя людьми», — сказала Кнайсль.

Как передавало ИА Регнум, ранее экс-глава МИД Австрии также заявила, что окончательно переехала в Россию, поскольку считает её свободной страной. Она рассказала, что уже «присмотрела место» в восточной части России, где хотела бы построить дом и остаться там жить.

Кнайсль занимала пост министра иностранных дел Австрии в 2017–2019 годах. В Россию она переехала в 2023 году и поселилась в деревне Петрушово Касимовского района Рязанской области. На вопросы журналистов в марте 2024 года Кнайсль отвечала на русском языке.