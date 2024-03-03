Омск, 3 марта, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Омский «Авангард» одержал победу над тольяттинской «Ладой» во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Встреча прошла в Омске и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

Во втором периоде хоккеисты «Лады» забросили две шайбы. Отличились нападающие Никита Попугаев и Егор Бабенко.

«Авангард» смог сравнять счёт в третьем периоде благодаря голам форварда Томаша Юрчо и защитника Дамира Шарипзянова. В овертайме победу омской команде принёс точный бросок нападающего Ивана Николишина.

В первом матче «Авангард» победил со счётом 5:1. Таким образом, счёт в серии стал 2:0 в пользу омского клуба.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над челябинским «Трактором» во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счётом 4:1. На сегодняшний день счёт в серии равный — 1:1.

1 марта санкт-петербургский СКА проиграл на своём льду нижегородскому «Торпедо» в стартовом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счётом 2:5.