Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 3 марта, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), выступая на мероприятии в рамках Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе, рассказали, как им удаётся найти подход и разговорить любого политика.

Андрей ТитовБизнес/Online/ТАСС Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров)

«Чувствительные точки нужно находить. Чем их больше, тем он к тебе больше становится расположен. Дальше, когда подобрал к нему «ключ», можешь эти окна больше раскрывать» — сказал, в частности, Лексус.

Он привёл в пример розыгрыш экс-президента США Джорджа Буша-младшего от имени главы киевского режима Владимира Зеленского и украинских пилотов.

«Перед тем, как подойти разговору, все знаем, что из себя представляет Буш-младший. Это «ковбой», с которым можно вести себя как с приятелем, он это ценит, эту фамильярность, этим можно пользоваться… Мы сразу поняли, что вот на такое он клюнет и будет всё слушать и отвечать», — заявил Лексус, добавив, что с другим политиком такой «номер» мог бы не пройти.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2022 года 43-й президент США Джордж Буш — младший, будучи уверенным, что разговаривает с главой киевского режима, рассказал о том, как США нарушили обещание не расширять НАТО. Он также подтвердил, что «идёт война западного мира против русских».

Вован и Лексус опубликовали в декабре 2023 года разговор с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром. Во время беседы политик пожаловался им на самый большой в истории Ирландии миграционный кризис из-за приезда около 100 тысяч граждан Украины, а также выразил сомнения в возможности скорого вхождения Украины в состав Евросоюза.

Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек в разговоре с российскими пранкерами, предполагая, что беседует с «африканским политиком», посетовал на сложную для ВСУ ситуацию на фронте и предположил, что боевые действия продолжатся в течение всего 2024 года.

В ноябре 2023 года Вован и Лексус, вновь представившись «африканским чиновником», обсудили ситуацию на Украине с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Она, в частности, заявила, что ВСУ в ходе своего контрнаступления не добились никаких успехов, а в ЕС уже изрядно устали от конфликта на Украине. По её мнению, военные действия могут затянуться на годы, если Запад не пойдёт на шаги для их завершения.