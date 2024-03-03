Варшава, 3 марта, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Жители Польши разбивают автомобили, купленные в Европе для ВСУ. Об этом 3 марта сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

Anastasiia Smolienko/Global Look Press

«Поляки громят джипы для ВСУ. Украинцы показывают, как на границе бьют машины, которые везутся для армии», — говорится в сообщении.

На кадрах видны несколько внедорожников с помятыми дверьми и разбитыми фарами и стёклами.

Как сообщало ИА Регнум, с ноября 2023 года в Польше проходят акции протестов аграриев. Фермеры перекрывают подъезды к КПП и трассы, а также высыпают зерно из украинских фур, транзитом оказавшихся на территории страны. Они намерены добиться прекращения импорта украинского продовольствия в страны ЕС, где оно, как пояснили протестующие, затоваривает местные рынки.

На одной из протестных акций на польско-украинской границе фермеры принесли баннеры, плакаты и транспаранты со словами протеста против Киева и Брюсселя. Транспарант на одном из тракторов гласил: «Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями!». Кроме того, на технике оказались рядом сразу два флага — Польши и Советского Союза.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 28 февраля заявил, что польские власти обсуждают с украинскими коллегами временное закрытие границ и остановку товарообмена.