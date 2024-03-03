Москва, 3 марта, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Останки погибших при крушении сбитого со стороны ВСУ Ил-76 украинских военнопленных могут быть переданы Киева в ближайшее время. Об этом сообщила 2 марта уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

СК РФ/РИА Новости

Она пояснила, что экспертные процедуры со стороны России касаемо останков украинских военнопленных завершились. По словам омбудсмена, 29 февраля у неё были контакты с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом.

«Со своей стороны Лубинец сказал, что они готовы принять. Наши процедуры экспертные завершились», — добавила Москалькова.

Как передавало ИА Регнум, ранее Москалькова сообщила, что Украина обращалась к российской стороне по вопросу возможной передачи тел погибших военнопленных. Также Москалькова подчеркнула, что Россия может идентифицировать личности всех погибших при крушении. Для этого есть подтверждения и все образцы ДНК, которые, по заключению экспертизы, позволяют установить личности.

Кроме того, Москва готова передать Киеву тела погибших при крушении Ил-76, для этого имеется всё необходимое. Тела могут быть переданы согласно существующим процедурам, добавила омбудсмен.

24 января ВСУ с территории Харьковской области сбили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными украинскими военнослужащими из зенитного ракетного комплекса. На борту находились 65 пленных бойцов, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто не выжил.

После катастрофы с Ил-76 украинские пленные стали бояться возвращаться домой из-за возможности погибнуть от удара ракет своих же земляков. Один из военнопленных назвал инцидент преступлением, за которое виновные должны понести наказание.

В Министерстве обороны России назвали удар Киева по самолёту терактом. После изъятия фрагментов Ил-76 выяснилось, что для атаки по самолёту использовали зенитную управляемую ракету MIM-104А из комплекса Patriot.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что не понимает и не знает, для чего украинская армия сбила Ил-76 с собственными военнопленными, зная о том, что они находятся на борту этого воздушного судна. Он отметил, что Россия настаивает на международном расследовании.