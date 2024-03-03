Москва, 3 марта, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Претендент на пост президента США Дональд Трамп имеет все шансы во второй раз стать хозяином Белого дома, однако это не повлияет на политический курс страны, так как американские лидеры похожи между собой. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад.

«Анализ СМИ и другой информации показывает, что победит Трамп. Но я всегда говорю, что американские президенты похожи один на другого. Как я сказал ранее, они всего лишь исполнительные директора», — рассказал Асад телеканалу «Соловьев Live», кадры которого были показаны в эфире телеканала «Россия-1».

Башар Асад пояснил, нужно учитывать, кто реально делает политику за ширмой того, кто победит на выборах.

«Это один игрок — лобби, медиа, финансисты и банкиры, оружие и нефть. Вот кто в любом случае победит», — уточнил президент Сирии.

Как сообщало ИА Регнум, по данным западных СМИ Дональд Трамп выиграл предварительные выборы Республиканской партии в штате Мичиган, набрав около 98% голосов.

Его конкурентка — бывший постпред США при ООН Никки Хейли набрала 2,2% с учётом подсчёта 99% голосов.

Также ряд американских СМИ прогнозируют победу республиканца Трампа на собрании однопартийцев (кокусах) в штате Айдахо с результатом почти 85% голосов.

Американский журналист Такер Карлсон в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману заявил, что президент США Джо Байден, который уже с трудом ходит и говорит, может победить на предстоящих выборах только с помощью фальсификаций. Его переизбрание, если это всё же произойдёт, станет «дурацкой шуткой над демократией», добавил журналист.