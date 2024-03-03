Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 3 марта, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Перехват разговора немецких военных, в котором они обсуждают возможную атаку на Крымский мост, говорит о непрофессионализме армейской элиты Германии. Такое мнение высказала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) в Сириусе.

IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

«(Публикация разговора. — Прим. ред.) рисует очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты. Как они к Wi-Fi подключаются и ведут обсуждения. Любой подросток сегодня знает, как зашифровать конференцию», — передаёт слова Кнайсль «РИА Новости».

Вместе с тем она отметила, что Берлин ведёт себя беспомощно в попытках скрыть информацию о перехвате разговора.

В рамках своей лекции на ВФМ Кнайсль заявила, что западные санкции против России, в том числе попытка ограничить цены на российскую нефть, не дали никакого эффекта.

СМИ западных стран рисуют иную картину, но любой человек, приехавший в Россию, убеждается в том, что сведения этих СМИ не соответствуют действительности, сказала Кнайсль.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта полную аудиозапись и текстовую расшифровку разговора высокопоставленных немецких офицеров, в котором те обсуждали организацию возможной ракетной атаки на Крымский мост, опубликовала российский журналист, главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Разговор датируется 19 февраля 2024 года. Согласно записи, они обсуждали возможность удара по мосту немецкими дальнобойными ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale. Один из офицеров заявил, что эти ракеты при условии их поставки на Украину, согласовать которую пока отказывается канцлеру Олафу Шольцу, будут готовы к применению через восемь месяцев.

Канцлер ФРГ 2 марта пообещал быстро разъяснить и расследовать ситуацию. Он назвал случившееся серьёзной проблемой и заверил в тщательном и быстром расследовании инцидента. Министерство обороны Германии, в свою очередь, утверждает, что разговор немецких военных был перехвачен.