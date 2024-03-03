Нижний Новгород, 3 марта, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» сыграл вничью с воронежским «Факелом» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 1:1.

Алексей Филиппов/РИА Новости

На 23-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов. Футболисты «Пари НН» смогли отыграться на 64-й минуте, отличился защитник Кирилл Гоцук.

На сегодняшний день «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 25 очков. «Факел» идёт на 11-м месте с 22 очками.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью. Матч прошёл в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 0:0. Во время игры главный арбитр Сергей Карасёв показал главному тренеру Сергею Семаку жёлтую карточку. Кроме того, футболисты каждой из команд получили по четыре жёлтые карточки.

Также 2 марта московский ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» со счётом 1:1. Игроки «Оренбурга» смогли отыграться в добавленное время, на четвёртой компенсированной минуте благодаря голу защитника Матиаса Переса.