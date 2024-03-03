Екатеринбург, 3 марта, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Совершенно голого мужчину, который босиком бегал по дорогам, разыскивали в Екатеринбурге. Об этом сообщает 3 марта портал E1.RU.

Кадр из видео

Обнажённого бегуна заметили 2 марта в Академическом районе. Очевидцы сняли его на видео, но потом мужчина пропал. Тем же вечером голый человек бежал прямо по асфальту на кольце объездной дороги возле улицы Серафимы Дерябиной и вновь попал на камеры.

В полицию поступило сообщение о голом мужчине возле ТРЦ «Карнавал». В этот раз он держал в руках пакет.

Родственники узнали мужчину и попытались его найти. К поискам подключились волонтёры организации «ЛизаАлерт». Позже они сообщили в соцсетях, что мужчина найден живым и передан родственникам. Других подробностей они не привели.

По словам психолога Антона Кузнецова, к весне у людей действительно обостряются проблемы с психикой. Этим может объясняться появление голых людей на улицах. Также не исключено, что человек разделся на спор или ради шутки.

Психолог посоветовал при виде таких людей спросить, не нужна ли им помощь, а потом вызвать полицию или скорую.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта в Екатеринбурге задержали голую женщину, которая ходила по проезжей части и бросалась на машины. Полицейские передали её медикам.