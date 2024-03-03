Ватикан, 3 марта, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск призвал ко всеобщему разоружению и переходу к «равновесию доверия». Он назвал это моральным долгом международного сообщества в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

Angelo Carconi / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Я надеюсь, что международное сообщество поймёт, что разоружение — это прежде всего долг. Разоружение — это моральный долг. Требуется храбрость со стороны всех членов большой семьи наций, чтобы перейти от равновесия страха к равновесию доверия», — пояснил он.

Глава католической церкви напомнил, что уже 5 марта будет отмечаться Международный день просвещения по вопросам разоружения и нераспространения. Он призвал обратить внимание, сколько ресурсов тратится на военные расходы, которые из-за нынешней ситуации лишь продолжают расти.

По данным СМИ, за 2022 и 2023 годы страны Запада потратили на военное финансирование Украины минимум 156 млрд долларов.

Как сообщало ИА Регнум, поддержка киевского режима продолжается. В начале февраля Евросоюз одобрил очередной пакет помощи на 50 млрд евро.

Вместе с тем Конгресс США пока не проголосовал по выделению Украине очередного транша в 60 млрд долларов, который входит в общий законопроект о помощи Тайваню и Израилю.

Американский журналист Такер Карлсон, в свою очередь, назвал военную помощь США Украине операцией по отмыванию денег и отметил, что даже если указанные 60 млрд долларов будут выделены ВСУ, это не поможет Киеву победить.