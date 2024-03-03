Москва, 3 марта, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Серьёзных рисков от китайского импорта, которые могут снизить потенциал отечественной экономики, на данный момент нет. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 3 марта высказал доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб, комментируя публикацию газеты The Wall Street Journal о возможной второй волне дешёвого китайского импорта в мире.

IMAGO/Global Look Press

Экономист отметил, что китайская экономика и международная торговля развиваются очень быстро. В частности, в России китайские товары могут заполнить те ниши, которые освободились после ухода из страны ряда крупных западных компаний.

«В отличие от бума импорта дешёвых китайских товаров в 1990-х годах, сегодня китайская промышленность, предлагает товары совершенно другого качества. Более того, эти товары могут быть лучше западных аналогов по целому ряду параметров. Например, то, что можно наблюдать сегодня в китайском автомобилестроении, просто поражает», — отметил эксперт.

Он напомнил, что китайские товары устойчиво пользуются спросом. Поэтому с точки зрения конкуренции российским производителям есть куда стремиться. Это является хорошим примером для российской промышленности, который показывает, в каком направлении следует развиваться, как можно развивать различные отрасли, начиная с машиностроения и заканчивая товарами лёгкой промышленности, добавил Твердохлеб.

По его оценке, в нынешних условиях каких-либо серьёзных рисков, снижающих потенциал отечественной экономики, не просматривается. Наоборот, российский рынок заполняется товарами, отсутствие которых могло бы вызвать определённое социальное недовольство, уточнил эксперт.

Он отметил, что на Западе встревожены развитием Китая, так как понимают, что в лице КНР они получили серьёзного конкурента, который сумел воплотить в одной стране как возможности рыночной экономики, так и командной системы управления. Китай активно расширяет своё присутствие на всех рынках, в том числе на западном рынке с его уровнем доходов населения.

«Разговоры о том, что без западного рынка Китай обречён на колоссальные необратимые последствия, являются разговорами в духе высокомерия Запада. Западу не стоит надеяться на то, что после закрытия его рынков для китайской продукции это как-то подорвёт экономику Китая. Китай активно интересуется рынками других стран, например, государств Юго-Восточной Азии и российским рынком», — отметил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, 3 марта газета The Wall Street Journal написала, что Китай выпускает гораздо больше товаров, чем нужно внутри страны, в попытке решить экономические проблемы. Для мира это обернётся новым наплывом китайского импорта.

Издание напоминает, что двадцать лет назад мировая экономика пережила «китайский шок». Бум импорта дешёвых китайских товаров пришёлся на конец 1990-х и начало 2000-х годов. Экономисты считают, что это явление скоро повторится.

В первый раз наращивание производства помогло Китаю сдержать инфляцию на низком уровне за счёт рабочих мест в местном производстве. При этом в США, Японии и странах ЕС многие предприятия оказались разорены. Вместе с тем выгоду от ситуации получили американцы с низким или средним уровнем заработка, так как потребительские цены в стране упали. Теперь, говорится в статье, Пекин намерен удвоить экспорт, чтобы оживить рост экономики.