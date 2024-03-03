Рим, 3 марта, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Пентагон даёт верные оценки ситуации на Украине, Киеву нужна помощь, чтобы конфликт не расширялся, считает министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Об этом он заявил в интервью газете Corriere della Sera.

По его словам, поддержка Украины — один из способов не допустить расширения конфликта. Если бы Киев пал, Россия «пришла бы в Европу», что потребовало бы реакции.

«Об этом справедливо заявили в Пентагоне», — сказал Крозетто.

Он добавил, что нужно работать над достижением мирного урегулирования, но не ставить под сомнение принцип о неприкосновенности границ и уважении международного права.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр обороны США Ллойд Остин допустил военный конфликт между Россией и НАТО после поражения Украины. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, эти слова доказывают наличие у США соответствующего плана.

Сенатор Алексей Пушков предположил, что Остин не до конца осознавал, что говорил. По мнению американиста Дмитрия Евстафьева, заявление Остина можно охарактеризовать как истерическое.