Симферополь, 3 марта, 2024, 15:04 — ИА Регнум. У России есть все возможности для того, чтобы заменить импортные лекарства и медицинское оборудование, заявил 3 марта министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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Существующими возможностями российской промышленности нужно активно пользоваться, отметил министр в ходе рабочей поездки в Крым.

«Такая задача сегодня стоит. Страна имеет компетенции, возможности, высокий интеллектуальный потенциал для того, чтобы это реализовать», — сказал Мурашко журналистам.

В России уже начали выпускать больше отечественных препаратов, открыли новые производства, создали систему мониторинга по ускоренному производству лекарств и их выводу на рынок, напомнил министр.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля в своём выступлении на Форуме будущих технологий президент Владимир Путин заявил, что в 2023 году в России было зарегистрировано 530 отечественных лекарств и началось производство некоторых новых видов отечественного медицинского оборудования.

В марте 2023 года глава государства поставил задачу нарастить долю отечественных лекарств на рынке и укрепить независимость от зарубежных поставщиков. В январе 2024 года президент заявил, что Россия уже сама производит 75% жизненно важных лекарств, однако подчеркнул, что этого недостаточно.

На российский рынок продолжают поступать новые зарубежные препараты, которые отечественная фармацевтическая отрасль пока ещё не может заместить, рассказал Мурашко 5 февраля. Он также призвал подумать о разработке регуляторного механизма, по которому можно будет делать аналогичные препараты внутри страны, несмотря на патент, в случаях, когда те или иные компании решат не поставлять продукцию в Россию.