Берлин, 3 марта, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Задержанные в Берлине в ходе операции немецкого спецназа по делу о боевиках «Фракции Красной армии» (RAF) были отпущены. Об этом 2 марта сообщило издание Bild.

Paul Zinken/Global Look Press

«Ближе к полудню пять человек были доставлены из приёмника назад к месту расположения бытовок в районе Фридрихсхайн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первоначальные сообщения о стрельбе не подтвердились, громкие звуки были вызваны выбиванием дверей.

По информации издания RBB24, в операции участвовали до 130 оперативников.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Берлине спецназ провёл операцию в рамках дела о террористах «Фракции Красной армии» (RAF). По информации Bild, в районе Фридрихсхайн были слышны выстрелы, были задержаны как минимум два человека.

Ранее в Берлине была арестована член RAF Даниэла Клетте, которая, как предполагается, участвовала в нападении на посольство США в Бонне в 1991 году и подрыве тюрьмы в Вайтерштадте в 1993-м.