Карабулак, Ингушетия, 3 марта, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Жителям ингушского Карабулака, чьё имущество и жильё пострадали в ходе контртеррористической операции (КТО), окажут помощь в ускоренном порядке. Об этом сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в Telegram-канале.

Дмитрий Бойков/ТАСС

«Считаю, самое главное, что нет потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди жителей. Всё это благодаря грамотным действиям спецназа ФСБ. Поручил правительству региона в оперативном порядке организовать работу по установлению и оценке ущерба и оказанию помощи <…> жителям города Карабулака», — пояснил глава республики.

Как передавало ИА Регнум, о введении режима контртеррористической операции в границах четырёх улиц в городе Карабулак в Ингушетии стало известно 2 марта. Оперативный штаб региона сообщил, что она началась с 19 часов 30 минут.

По информации НАК боевики при попытке их задержания открыли огонь по силовикам. Правоохранители были вынуждены вступить в боестолкновения с террористами. Жителей домов, прилегающих к району, где засели преступники, эвакуировали.

В результате контртеррористической операции в городе Карабулак в Ингушетии были нейтрализованы шестеро бандитов. Личности уничтоженных боевиков предварительно установлены.

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На месте боестолкновения было обнаружено оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов в ходе операции не было, никто из мирных граждан не пострадал, сообщил НАК.