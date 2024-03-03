Куала-Лумпур, 3 марта, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Министерство транспорта Малайзии намерено привлечь американскую компанию Ocean Infinity к поискам самолёта авиакомпании Malaysia Airlines, пропавшего десять лет назад по пути из Куала-Лумпура в Пекин. Об этом заявил глава минтранса Энтони Локе Сиеу Фук, пишет 3 марта газета The Star.

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Министр выступил на памятном мероприятии по случаю десятой годовщины трагедии рейса MH370. Он рассказал, что власти хотят предложить компании из США поиски по схеме «нет находки — нет платы».

«Министерство транспорта готово пригласить Ocean Infinity в Малайзию», — сказал Энтони Локе Сиеу Фук.

Он подчеркнул, что приложит все усилия к заключению договора с компанией и к тому, чтобы поиски возобновились как можно раньше. Министр выразил надежду, что «некоторый прогресс в некоторых новых исследованиях и новых технологиях» поможет выяснить судьбу самолёта.

По официальной версии, самолёт исчез над Андаманским морем и упал в южной части Индийского океана в 1500 милях к юго-западу от Австралии. Бывший австралийский премьер-министр Тони Эбботт, ссылаясь навысшие чины малайзийского правительства, утверждал, что борт потерпел крушение из-за самоубийства командира экипажа Захарии Ахмад Шаха.

Газета The Sun 2 марта привела версию французской журналистки Флоранс де Шанжи, не согласной с этими версиями. Она считает, что самолёт рейса MH370 разбился к северу от Вьетнама, спустя две минуты после того, как экипаж получил сигнал о разрушении кабины.

По мнению журналистки, самолёт мог перевозить незаконный груз. На это указывает, в частности, отсутствие рентгеновского контроля электротехнических изделий, которые, согласно документам, находились на борту. Из-за груза воздушное судно могло совершить вынужденную посадку, будучи окружено «военными самолётами», пишет де Шанжи.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт Boing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines вылетел из Куала-Лумпура в Пекин в ночь на 8 марта 2014 года и примерно через два часа исчез с радаров. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Что случилось с лайнером, неизвестно. В январе 2015 года малайзийские власти признали самолёт потерпевшим катастрофу, а всех людей погибшими.