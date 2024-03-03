Феодосия, Крым, 3 марта, 2024, 14:33 — ИА Регнум. На участке автомобильной трассы «Таврида» в районе Феодосии запустили реверсивное движение, до конца дня движение будет открыто в полном объёме, сообщил 3 марта министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

РИА Новости Крым

В целях обеспечения безопасности дорожного движения водителей просят соблюдать требования временно установленных дорожных знаков, отметил министр.

«На 89-м км автомобильной дороги «Таврида» открыто реверсивное движение. Открыть полностью движение по участку автомобильной дороги планируется до конца суток», — написал Лукашенко в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ранее Лукашенко опубликовал актуализированную схему объезда участка трассы «Таврида».

В ночь на 3 марта сообщалось, что автомобильное движение по трассе «Таврида» временно ограничено в керченском направлении на участке в районе Феодосии. На месте работали экипажи ГИБДД. Позднее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что схема объезда участка трассы «Таврида» изменена, движение автотранспорта осуществляется транзитом через Феодосию.

Той же ночью было перекрыто движение автомобилей по Крымскому мосту. Минобороны позднее сообщило, что российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 38 беспилотников ВСУ в небе над Крымом. ВСУ пытались осуществить террористическую атаку с применением дронов самолётного типа.