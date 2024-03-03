Москва, 3 марта, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Западу следует услышать адресованные ему слова президента России Владимира Путина в послании Федеральному собранию. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу тележурналисту Павлу Зарубину.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Это не просто сигналы, это такие посылы, которые, в общем, давно назрели, о которых они много говорят <…> Я думаю, что они обязаны услышать», — отметил министр.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля в послании Федеральному собранию Путин заявил: всё, что придумывают на Западе, чем пугают весь мир, всё это реально грозит ядерной войной и уничтожением цивилизации. Он отметил, что у России тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории, поэтому последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.

Вместе с тем испанская газета La Razón позже написала, что заявление Путина о новом ядерном вооружении, сделанное в ходе послания Федеральному собранию, вызвало панику на Западе.

Издание добавляет, что послание лидера России в 2024 году отличалось от предыдущих. В материале говорится, что после него сложилось впечатление, что это не просто бравада, так как в речи Путина содержался чёткий сигнал о рисках ядерной войны.