* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Карабулак, Ингушетия, 3 марта, 2024, 14:19 — ИА Регнум. В Сети появились кадры перестрелки спецназа Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ) с боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время проведения контртеррористической операции в городе Карабулак в Ингушетии. Видео опубликовал Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Илья Питалев/ РИА Новости

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ ведут огонь по террористам из-за придомовых построек. Боевики засели в многоэтажке напротив. В ответ слышны громкие очереди из огнестрельного оружия. После окончания операции крупным планом снят дом, где полностью выбиты проёмы окна и балкона на верхнем этаже. Предположительно они находились в этой квартире. В нескольких соседних окнах выбиты стёкла. В конце показаны найденные винтовки боевиков и магазины к ним.

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Как передавало ИА Регнум, о введении режима контртеррористической операции в границах четырёх улиц в городе Карабулак в Ингушетии стало известно 2 марта. Оперативный штаб региона сообщил, что она началась с 19 часов 30 минут.

По информации НАК боевики при попытке их задержания открыли огонь по силовикам. Правоохранители были вынуждены вступить в боестолкновения с террористами. Жителей домов, прилегающих к району, где засели преступники, эвакуировали.

В результате контртеррористической операции в городе Карабулак в Ингушетии были нейтрализованы шестеро бандитов. Личности уничтоженных боевиков предварительно установлены.

На месте боестолкновения было обнаружено оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов в ходе операции не было, никто из мирных граждан не пострадал, сообщил НАК.