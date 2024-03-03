Москва, 3 марта, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки отбили три атаки противника и заняли более выгодные рубежи на донецком участке фронта. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 3 марта на брифинге.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

По данным ведомства, подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированиям 22-й, 28-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ у Красного, Богдановки, Курдюмовки и Андреевки в ДНР.

Три атаки украинских военных отражены у населённых пунктов Клещеевка и Победа в ДНР.

За сутки противник потерял на донецком направлении до 240 бойцов, два БТР, три автомобиля и артиллерийскую систему М777 американского производства. Кроме того, ВСУ лишились полевого склада боеприпасов, добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные сорвали попытку ротации украинских военных под Угледаром в ДНР, а также уничтожили инженерно-сапёрную группу врага в районе Червоного.

Украинские военные рассказали американским журналистам, как в феврале в панике и без организации покидали Авдеевку. По их словам, из-за потери связи с командованием некоторые подразделения не знали о приказе об отступлении.