Москва, 3 марта, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки заняли более выгодные позиции на южнодонецком направлении, сообщило 3 марта Министерство обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 250 человек, также противник потерял несколько единиц техники, в том числе самоходную артиллерийскую установку «Акация», гаубицу Д-20, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и боевую машину РСЗО «Град».

«На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Доброполье Запорожской области, Угледар и Водяное Донецкой Народной Республики», — сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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