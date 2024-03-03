Москва, 3 марта, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки уничтожили 143 украинских беспилотника в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 3 марта на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В течение суток уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата, включая «Байрактар ТБ-2», в том числе в районах населённых пунктов Волокитино Сумской области, Красногоровка, Орловка, Верхнеторецкое, Первомайское, Павловка Донецкой народной республики, Синьковка, Токаревка Харьковской области, Новое, Щербаки Запорожской области, Тягинка, Берислав и Скадовск Херсонской области», — доложили в оборонном ведомстве.

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