Москва, 3 марта, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Потери ВСУ на купянском направлении за сутки составили более 250 военных. Об этом 3 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

David Young/Global Look Press

«Потери противника составили до 35 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы: М777 и М198 производства США, а также орудие Д-20», — сказал Конашенков.

Он отметил, что подразделения Западной группировки войск нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 141-й пехотной бригад ВСУ в районах Терн (ДНР), Купянска, Берестового, Песчаного и Петровского Харьковской области.

Кроме того, отражено пять атак штурмовых групп 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе Синьковки Харьковской области.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта бойцы группировки «Запад» Вооружённых силы РФ беспилотниками «Ланцет» уничтожили на купянском направлении поставленные киевскому режиму американский Hummer и шведскую БМП. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены четыре артиллерийских орудия, в том числе гаубица «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и буксируемая гаубица M777 производства США.