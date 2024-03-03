Анталья, Турция, 3 марта, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Россия и Украина достигли пределов военных возможностей для достижения результатов, и сейчас необходим мирный диалог, заявил 3 марта глава турецкого МИД Хакан Фидан на закрытии дипломатического форума в Анталье.

Petrov Sergey/Global Look Press Хакан Фидан

«Наша позиция состоит в том, что обе стороны уже достигли лимитов того, чего можно получить военными методами. Мы считаем, что теперь уже пришло время вести диалог в направлении прекращения огня», — сказал он.

По его словам, со стороны Турции речь не идёт о признании территорий, подконтрольных России. На текущем этапе, добавил он, Анкара убеждена, что пришло время отделить этот вопрос и тему суверенитета от темы прекращения огня.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Турцию, чтобы принять участие в Анталийском дипломатическом форуме. В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что, кроме участия в специальной сессии форума, Лавров встретится с рядом зарубежных коллег. В частности, в этот же день он провёл встречу со своим турецкой коллегой.

Позднее, выступая на форуме глава МИД России заявил, что после встречи в Стамбуле в 2022 году Москва не получала серьёзных предложений о переговорах с Украиной, инициатив диалога с учётом российских интересов нет.

27 февраля официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что США и их сателлитам для содействия урегулированию украинского кризиса следует отказаться от так называемой «формулы мира» главы киевского режима Владимира Зеленского, не поддерживать Киев и удовлетворить требования России.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Он указал, что, если Запад действительно хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву, и тогда Украина в скором времени захочет сесть за стол переговоров.