Москва, 3 марта, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Критикуя союзников за задержку помощи Украине, глава киевского режима Владимир Зеленский имеет ввиду конкретного союзника, США. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Борисёнок.

Он напомнил, что в американском Конгрессе серьёзно затормозилась обещанная президентом США Джо Байденом и его администрацией военная помощь Киеву в размере порядка $61 млрд.

По словам историка, внутриполитические игры в США перед президентскими выборами, которые состоятся в ноябре этого года, негативно влияют как на настроение Киева, так и в настроение всей коалиции, которая пытается поддерживать Украину без американских миллиардов.

Борисёнок пояснил, что для Республиканской партии большое значение имеет решение острого вопроса о южной границе с Мексикой, через которую ежедневно проходят огромные массы беженцев. Эта ситуация является более сложной с точки зрения американских конгрессменов, представителей республиканской партии, у которых большинство в нижней палате Конгресса. Для них эта тема является центральной, подчеркнул он.

По словам эксперта, бывшему президенту США Дональду Трампу в ходе его президентской кампании очень выгодно, чтобы эта ситуация оставалась нерешённой, поскольку позиция президента Байдена существенно ослабляется, и это даёт Трампу в перспективе достаточно серьёзные дополнительные шансы на выборах.

Украинская ситуация не так сильно беспокоит большинство американских законодателей, как это пытаются представить некоторые СМИ. То есть внутренние проблемы доминируют в этой конфликтной ситуации, отметил Борисёнок.

«Без помощи США позиция киевского режима будет крайне уязвимой, пока же для Зеленского ничего страшного на фронте не случилось. При этом перспектива для него очень печальная. Именно поэтому он и пытается придать ситуации больше трагизма. Но такая риторика главы киевского режима вряд ли повлияет на позицию республиканского большинства в Палате представителей», — отметил эксперт.

Он добавил, что слова Зеленского показывают уязвимость позиции киевского режима, у которого стало больше проблем после освобождения российской армией Авдеевки в ДНР.

Согласно некоторым прогнозам, вопрос помощи Киеву может остаться не решённым до выборов в США, Трамп её использует в своей борьбе с Байденом за пост президента Соединённых Штатов Америки. По другим прогнозам, республиканцев всё-таки смогут уговорить, но на выделение несколько меньших сумм, чем $61 млрд. Называются суммы $47 млрд, но по факту они могут быть ещё меньше, отметил Борисёнок.

Он добавил, что в такой ситуации России нужно спокойно делать своё дело, отрабатывать задачи спецоперации, невзирая на происходящее в американских коридорах.

Как передавало ИА Регнум, Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередном своём видеообращении заявил, что поведение партнёров Киева с выделением военной помощи «невозможно понять». По признанию Зеленского, затянувшуюся ситуацию, когда союзники Киева занимаются внутренними политическими играми или спорами, не только нельзя понять, но и забыть не удастся.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что отсутствие военной поддержки со стороны Соединённых Штатов Америки грозит Украине нехваткой боеприпасов для артиллерии и средств ПВО.

Конгрессмены США уже в большей своей части открыто заявляют о том, что конфликт на Украине необходимо урегулировать путём переговоров с Россией.

Нижняя палата Конгресса США 15 февраля ушла на рассчитанный до конца февраля перерыв, не проголосовав по законопроекту о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. В пресс-службе Белого дома назвали это «бегством на незаслуженный отдых».