Карабулак, Ингушетия, 3 марта, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Режим контртеррористической операции (КТО) в городе Карабулак в Ингушетии отменён, сообщил 3 марта оперативный штаб региона.

Кадр из видео

Режим КТО действовал около 18 часов.

«Принято решение о снятии режима контртеррористической операции (КТО), действовавшего с 19:30 2 марта 2024 года на части территории города Карабулака», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, вечером 2 марта в одном из жилых домов города Карабулака в Ингушетии силовики обнаружили группу бандитов, которые намеревались совершить террористические акты. Спецназ ФСБ заблокировал злоумышленников.

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При попытке задержания бандиты открыли огонь по сотрудникам силовых структур. Правоохранители вступили в боестолкновения с ними. Жители соседних домов были эвакуированы. Боевики пытались сбежать от спецназа через окно, но им это не удалось. Силовики провели зачистку квартиры.

В результате КТО были нейтрализованы шестеро бандитов, сообщил 3 марта Национальный антитеррористический комитет (НАК). Личности уничтоженных предварительно установлены, они были приверженцами «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ранее совершали преступления, отметил НАК.

На месте боестолкновения было обнаружено оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов в ходе операции не было, никто из мирных жителей не пострадал.